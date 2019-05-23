電動機車補助 基隆明年提高到4000元

2019-05-23 11:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕電動機車是綠能新選擇，不論是新購或汰換電動機車的補助都是倒數的，市議員張顥瀚認為不利於空氣污染防制，今天在總質詢時要求市府加碼。環保局長賴煥紘表示，預計明年補助將提高到4000元。

張顥瀚他本身也是騎電動機車，他今天總質詢時拿出相關統計指出，全國電動機車10年來，新購和汰購數量最高的是桃園，有4萬8486輛，基隆市只有708輛，以縣市規模和基隆差不多的新竹市，總數也有3061輛。基隆市電動機車使用率只比連江縣高而已。

他進一步指出，目前新購汰換電動機車，工業局和環保署共補助1萬5000元，此外各縣市還有加碼，桃園市新購補助1萬5000元、汰購的補助1萬8000元；不跟直轄市比，連南投縣新購補助4000元、汰購補助1萬1000元，而基隆市新購只補助900元、汰購補助1500元，不論補助額度或是使用數量都是倒數，基於改善空污，他希望基隆市提高補助。

環保局長賴煥紘說，基隆多雨、山坡地多，基隆人認為電怕水，電動機車爬坡不佳，環保局員工在環保局前道路也實測多家電動機車，只有1家可以爬坡上去，因此，他認為不光是補助的因素，克服技術才是重要因素。

今年7月後會有多家業者推出電動機車，他希望業者也要加強宣導，市府考慮明年電動機車補助提高為4000元。

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