不邀我入WHO是損失！北醫大結核病研究突破世衛標準

2019-05-23 11:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會不邀我國參與世衛大會（WHA）是損失！

台北醫學大學今天發表跨國研究成果，醫學系內科系副教授、萬芳醫院胸腔內科醫師江振源團隊證實，用新的藥物搭配治療有多重抗藥性的結核病患，能將療程從世界衛生組織認定標準的24個月，縮短到9到11個月，且療效相當。

結核病是許多國家重點公共衛生議題，也是世界衛生組織（WHO）每年都會討論的重點疾病；而因治療不確實、產生抗藥性進而傳染的「多重抗藥結核病」更是棘手，致病菌結核桿菌的耐藥性越來越強，治療時間得拉長很多。

世界衛生組織推薦的多重抗藥結核病長療程方案須治療約20個月，使用5種以上藥物，加上治療時間很長、藥物又有輕重不等的不良反應，多少影響病人完整接受治療的意願，導致近年來全球多重抗藥結核病平均完治率不到六成。

江振源表示，他們採用高劑量藥物moxifloxacin，以及以前用來治療麻瘋病的Clofazimine，再搭配其它藥物來治療多重抗藥性結核病人，花了近十年時間做跨國的第三期臨床試驗，證實治療期程9至11個月的短程療法，療效與傳統20至24個月的長程療法旗鼓相當，醫療效益相當顯著。

江振源說，台灣的多重抗藥結核病盛行率比它國低很多、約僅二％以下，但一定要將這些病患完全治療好，「不然會傳染的是有抗藥性的結核病」，這方面我國疾管署做得很好，投入大錢派人緊盯病患每天服藥，確保有延續治療。

江振源說，研究團隊使用短程療法雖藥物種類相似，卻採用不同組合，只須治療9至11個月就可達到幾乎相同的療效，療程短，費用低，治療過程所受的折磨也少很多，病人接受治療的意願較高，「但仍要克服副作用多和服藥量很大的困難」。

這項研究論文今年3月28日刊登在內科學全球排名最高的《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）。

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