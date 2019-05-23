2019亞洲小姐選美開始了！首次移師高雄

2019-05-23 10:04

〔記者張忠義／高雄報導〕2019亞洲小姐選美首次移師高雄舉辦，透過國際選美賽事與國際接軌，讓全世界再次聚焦高雄；主辦單位表示，台灣賽區競選已在官網上受理報名，只要是年滿16至30歲，未婚未育、淨身高163公分以上有自信的女性朋友均可報名參加。

選前記者會中，2018年亞洲小姐台灣區總決賽冠軍樊蔓娣及第五名吳佳娟也到場大方分享選美經驗談，吳佳娟變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池，秀出無與倫比的美麗。

吳佳娟自身就是一個傳奇，她不僅克服聽障障礙拿下去年台灣賽區第五名，勇敢突破自我、大膽追夢，這次更挑戰潛水表演美人魚秀，再次證明美不設限，努力、自信就能發光發熱。

主辦單位說，至今已有近百位佳麗報名參賽，有來自台灣學霸美女、北京、美裔華人等亞洲各地的佳麗，水準堪稱歷年來最高；接著將在6月底舉行海選、7月全台各地進行複賽，8月10日於台鋁晶綺盛宴舉辦決賽。

本屆台灣勝出的冠軍將可與攝影團隊，遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助，預計可獲得近百萬的獎項，還有機會獲得亞視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約。

2019亞洲小姐競選，水京棧H2O國際飯店成為選美比賽指定住宿飯店，水京棧飯店總經理譚逸鋒表示，水京棧H2O國際飯店開業之後，住宿率從40％一路攀升到50％，去年底開始迄今，則是再向上提升到60％多，每週五和週六的住宿率，更是超過90％，房價則維持在平均5,000元。

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