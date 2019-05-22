聽、視力與行動都不便 陳千育樂觀進取獲總統教育獎

2019-05-22 23:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南大學附屬啟聰學校國小部6年級的陳千育，有視、聽力的障礙，且右髖關節鈣化，學習與行動上都不便，但樂觀進取，成績名列前茅，才藝表現也很優異，還熱心助人，指導更弱勢的同儕；他沒有被命運擊倒，努力克服身體缺陷，勇氣可嘉，獲選2019總統教育獎。

陳千育小時候疑因誤食地上有殘留除草劑的東西，導致中毒、洗腎，開始引發後遺症，除了聽覺障礙之外，眼球也會顫動，影響視力，甚至還有右髖關節鈣化，手術後，造成長短腳，從此跛行，一連串的打擊，命運多舛。

在師長眼裡，陳千育很懂事，是宿舍管理員的小幫手，會主動協助照顧年幼的學弟妹，熱心的他擁有好人緣，為校內票選的「陽光小天使」。

陳千育是名符其實的陽光男孩，稚氣的臉龐總帶著微笑，沒有因為生理缺陷而自卑，成長歷程上並未喪志，卻更加努力，認真學習，真誠度過美好的每一天。

陳千育的課業成績名列前茅，也喜歡學習才藝，尤其在繪畫上，有自己的想法，曾獲選太平洋崇光文教基金會等辦理的「星空計畫」到宅公益活動。

陳千育也因品行優良，幫助同學，榮獲第7屆「SO GOOD 好小孩少年楷模」獎；由於他開始對書法產生興趣，在專業教師指導下，勤練不輟，去年勇奪全國聽覺障礙國民語文競賽書法類國小組第1名的佳績。

未來陳千育除了繼續鑽研書法之外，還想學習木工，希望能拿出既實用又美感的精彩創作，並以一技之長，讓自己生活無慮，行有餘力時回饋社會，幫助需要的人。

校長陳秀雅表示，千育是位令人心疼的孩子，從1年級開始就到南大附聰唸書，假日才返家，平時住宿，生活起居相當獨立。

陳秀雅稱讚千育有強韌的生命力，尤其永不放棄的鬥志，以及奮發向上的精神，是值得大家學習的對象。

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