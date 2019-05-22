醫病》4歲童過敏性鼻炎、氣喘 中醫「這樣治療」不發病了

2019-05-22 22:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕4歲的林小弟從2歲就因過敏性鼻炎、氣喘，經常掛急診、住院，只要感冒就容易併發中耳炎、中耳積水或氣喘發作，每月服抗生素和類固醇藥物，但對西藥非常排斥，1年多前中醫介入治療，對於小孩不吃藥，使用雷射針灸、小兒推拿、穴位敷貼等非侵入治療後大幅改善，幾乎不再發病。

中國醫藥大學附設醫院中醫師賴琬郁指出，1至3歲是對過敏原始致敏的年紀，常見過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎，也是最難餵藥的階段，有些症狀也未必服藥才會康復，中醫利用外治法，給予小兒推拿、雷射針灸、穴位敷貼、中藥暖臍或藥浴，是困難服藥兒童的另一項治療選擇。

賴琬郁指出，林小弟屬於肺氣虛體質，利用中藥餅敷貼穴位，可治療過敏性鼻炎、氣喘及反覆感冒，使用麻黃、白芥子、延胡索等可辛溫解表、化痰、行氣的中藥做成藥餅，敷貼在大椎、風門、肺俞等穴位，能止咳平喘。

另外，在不易敷貼的穴位，以雷射針灸在手部虎口處的合谷穴、手肘彎的尺澤穴、及小腿外側的豐隆穴，可驅風解表、止咳化痰，尤其利用小兒推拿，不同於成人推拿運於筋骨整復，而是以輕巧的手法，在經絡、穴區輕擦、揉按、畫圓，帶動氣血循環，促進身體復原，林小弟除了在醫院每週一次治療，媽媽在家也為他推拿，舒服到睡著。

賴琬郁說，在感冒、咳嗽時輕擦食指頭、無名指頭的「肝經」、「肺經」處，能止咳平喘，輕擦4指（除大拇指）的指根處為「小橫紋」穴區能化痰，發燒時在手臂內側的「天河水」穴區（從手腕中點到手肘中點）由下往上輕推能解熱退燒，每次約2、3百下。

如果咳嗽嚴重時在胸前的「天突穴」揉按並往下推，可止咳平喘；「膻中穴」（鎖骨中正凹窩處）由內往外推，能舒暢肺氣，降氣平喘；另外，以背部推拿，沿著肩脥骨內側緣，由上往下推開可打開胸氣，及背後捏脊，用大拇指、食指、中指慢慢從尾椎往上捏到頸部以下，能舒暢肺氣，促進氣血循環，提升免疫力。

針對小兒鼻塞，按摩臉部的鼻側的迎香穴、鼻通穴，可讓頭面目的氣血循環，舒暢鼻通道，另外還有的頭面部的四大手法，開天門（從眉心到髮際中心處由下往上輕推）、推坎宮（由眉頭輕推至眉尾）、揉太陽穴及按揉耳後高骨，每次50下，有助解熱、頭面氣血循環、鼻炎症狀。

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