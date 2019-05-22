眾神之區！台南歸仁警分局轄內宮廟逾300間 邀簽行動公約

2019-05-22 22:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南有2758間宮廟，全國居冠，被稱為「有眾神之都」，而歸仁警分局轄內宮廟總數達313間，為市警局16個分局之最，堪稱眾神之都中的「眾神之區」，今天晚上舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署會議，迴響熱烈，包含昔稱「台灣府城東門城外3大廟」的關廟山西宮、歸仁仁壽宮、歸仁保西代天府等都到場。

今晚是台南市警局「優質宮廟、文化府城」行動公約聯合簽署的第9場，在歸仁警分局禮堂舉行，因空間有限，採自由參加，逾170間宮廟代表與會，座無虛席，盛況空前，是分區眾神會議開辦以來，最踴躍的1次。

警察局長黃宗仁強調，在地的宮廟文化持續在進步中，遠優於各縣市，感謝鄉親給予機會，讓他可以為民服務；台南的波麗士絕不吃案，且一定當宮廟的靠山，杜絕黑幫的滋擾與威脅。

活動由關廟深坑國小醒獅團藝陣表演揭開序幕，炒熱氣氛，市政府相關單位包含民政局、環保局、消防局、巡守大隊，以及仁德、歸仁、關廟與龍崎等區公所都派員參與，力挺警方推動的宮廟行動公約。

宮廟代表陸續簽署公約，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等，希望透過自律，共同守護台南優質的宮廟文化。

為展現傳統優質宮廟的文化氣息，歸仁警方特地向各宮廟商借「七爺」、「八爺」，以及「田都元帥」等神尊，加上傳統宋江陣使用的兵器，駐守簽署活動會場，成功營造氛圍。

黃宗仁表示，簽署行動公約並非限制宮廟活動，而在於讓各宮廟能自主管理，這是將過去警察服務內容再升級，秉持「事前預防勝於事後處置」的精神，以及「自律為主、他律為輔」的策略，凝聚宮廟共識，展現台南廟會新文化。

歸仁警分局長梁仁輝提到，台南不僅為眾神之都，更是「好神之都」，警方隨時「與神同行」，維持宮廟、陣頭秩序，責無旁貸。

梁仁輝說，民衆期待優質、乾淨的廟會活動，且是令人稱讚的表演，而非暴力、吵雜、髒亂的呈現，任何有影響到繞境的行為，都是對神明的污衊，任何搶轎、打架、滋事的衝突行為，更危及安全。

梁仁輝重申，透過簽署公約，讓各宮廟能自主管理、自我檢視，並凝聚共識，擺脫環境髒亂、鞭炮吵雜、肢體衝突等諸多負面的代名詞，展現台南廟會新文化。

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