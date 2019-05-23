喝香菜水免洗腎？醫澄清：恐增腎臟負擔

2019-05-23 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕不少腎臟病友需按時洗腎，因覺得麻煩都希望有機會脫離洗腎行列，網傳「喝香菜水能幫腎臟排毒，可以不用再洗腎」，讓不少洗腎病友躍躍欲試，腎臟科醫師警告，腎功能重度衰竭是不可逆的，且香菜富含鉀離子，若大量食用恐增加腎臟負擔，嚴重者更可能引發肺水腫、心律不整等急症，呼籲民眾不要聽信偏方隨便嘗試。

亞大醫院血液透析室主任林崇智表示，當腎臟功能因疾病或其它因素無法進行正常代謝廢物時，就必須藉由外力協助以「透析」（洗腎）的方式，取代腎臟的功能，將水分、毒素排除，達到血液淨化、電解質平衡的目的。

林崇智表示，臨床上不少認真的病友，除了配合醫師定時洗腎外，更是四處打探各種資訊，希望透過飲食等方式，可以減少洗腎次數，甚至是遠離洗腎行列，因網傳「喝香菜水能幫腎臟排毒，可以不用再洗腎」，教導民眾將香菜洗淨後加水煮沸飲用，讓許多病友抱持希望，紛紛詢問「醫師這真的有效嗎？」

林崇智指出，香菜富含大量維生素、礦物質等營養素，可促進消化、利尿，對於沒有腎臟疾病的民眾來說，香菜不失為排毒的好幫手；不過腎臟病友飲食原則上須低鉀、低磷、低鈉，香菜為高鉀食物，喝香菜水等於將鉀離子全都喝下肚，恐造成大量鉀離子累積在體內，讓患者因高血鉀而出現心律不整、呼吸衰竭等症狀，危及生命安全。

亞大醫院腎臟病衛教師賴佳汶也說，相關實驗證實香菜具吸附鉛與鎳的能力，若種植香菜的土壤受到上述重金屬汙染，而腎臟病友卻喝下大量香菜水，恐讓重金屬沉積在體內；此外，農民在種植香菜時，為了讓它生長更好，會使用氮肥栽種，但氮肥富含硝酸鹽，將會增加腎臟負擔，因此對於腎功能已經亮紅燈的民眾來說，喝下大量香菜水恐讓身體負擔增加。

林崇智更提醒，慢性腎臟病患者的腎功能若受損將是不可逆，一旦洗腎就得終身洗腎，但若能配合醫囑調整飲食及用藥習慣，將能儘量避免病情繼續惡化，民眾千萬不要聽信偏方踩到「地雷食物」，才不會讓病情雪上加霜。

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