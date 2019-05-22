中橫便道嚴重受創 搶通恢復通行時間恐延至6月底

2019-05-22 18:34

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道受到日前豪大雨影響，多處路段崩塌、受損嚴重，不料，20日山區短時強降雨更造成災害擴大，公路總局谷關工務段雖派員積極搶修，但恢復通車時間，從原訂的5月25日延後至6月30日。另外，青山橋因土石堆積變形，是否造成結構受損，谷關工務段說，明天將請專家學者會勘評估。

中橫便道18日受豪大雨影響，7.2k、7.8k、11.8k、23k、23.6k等多處受災，20日強降雨再造成災情擴大，谷關工務段這兩天利用雨勢稍緩，冒險徒步進便道勘災，發現11.8k至23k之間大型崩塌及路基掏空災點多達11處，其中，11.8K青山會車點的青山橋因土石堆積變形，另一處明隧道路段路基部分流失，災害最嚴重。

公路總局成立應變中心，開會研擬搶通方案，將於明隧道路基流失路段，緊急另闢便道。因雨勢過大造成淘刷深達數十公尺，淘刷區作業空間侷限，加上機具材料運輸目前受災點阻礙，需緊急搶通補給線後方能作業，谷關工務段19日起加派人力機具雙頭並進搶通，朝5月25日搶通恢復通行，但原有災害擴大，需緊急施作臨時便道，將延至6月30日才能恢復通行。

谷關工務段長呂正安說，青山橋因土石堆積變形，公路總局明天將派專家學者會勘，以了解橋樑結構是否受損。

865公車22日起依原6506路線行駛

另為維護大梨山地區民眾就醫、就學及民生採購等需求，經公路總局協調市府及公路監理所，目前豐客往梨山865公車，22日起依原6506路線行駛。

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