住院發現病人需求 高中生創意發明獲全國第一

2019-05-22 20:30

［記者林宜樟／嘉義報導］國立東石高中機械科學生戴政良兩年前罹患心血管疾病而住院，期間發現許多病人尿袋已滿卻未注意更換，導致膀胱炎或尿道炎，因此興起改良尿袋念頭，與同校學生蔡玉鳳、梁芷綾一同設計外掛式尿袋滿位偵測器，獲得今年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽創意組機械群第一名。

東石高中今天舉辦嘉義區均質化升學博覽會，有嘉義地區20所高中職參與，鄰近不少國中學生來瞭解各校特色，東石高中也展示學生發明得獎成果，朴子市長吳品叡也到場鼓勵優秀學生；戴政良說，高一時感覺身體不適，就醫檢查發現左下肢有栓塞問題，需住院治療，治療期間發現隔壁床的病人尿袋已滿卻未知，有些病人無法言語或自行更換尿袋，看護或護理師常因忙碌沒注意，因而想到要改良尿袋，解決病人困擾。

設計團隊成員的蔡玉鳳是東石漁村新住民子女，刻苦力學，梁芷綾則就讀普通科，兩人與戴政良通力合作，由梁文俊老師指導，發現以前的類似產品是在尿袋內裝偵測器，但更換尿袋時偵測器要一併丟棄，成本高也不環保，因此改良後是將尿袋放在有偵測器和蜂鳴器的感應裝置中，呈放尿袋的容器為透明塑膠，讓偵測器不需接觸液體能感應水位，能重複使用。

梁文俊說，尿袋滿位偵測器雖然沒有很難的技術，但學生們解決問題的能力與創意獲得評審肯定，已向智慧財產局申請專利。

東石高中校長楊長鉿說，學校學業與實作並重，讓學生發揮所長，機械科學生戴瑞成，國中會考以5B成績入學，三年來沒有補習，在師長認真教導，自己堅持辛勤讀書，每次段考總保持在班級前三名，今年以「科技繁星」甄選上台北科技大學機械工程學系。

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