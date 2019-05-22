高雄大順、中正路口天坑搶修補洞 最快明天開放通行
列印

2019-05-22 17:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大順、中正路口塌陷，造成騎士受傷送醫，水利局說，今天會完成污水用戶管線修復，最快明天中午開放通行，並已慰問傷者，將協助申請保險理賠。

水利局說，連日大雨造成地下水位上升，產生水壓力，加上污水管線老舊，無法承受壓力，造成管線破損，致掏空路面塌陷，已出動人員及機具進場搶修。

水利局指出，今天開挖管線，發現破損情況還好，會修復完成，預計明天中午完成路面AC鋪設，將可以全面開放通行。

水利局已派員慰問傷者，強調公共工程有投保第三責任意外險，將協助傷者申請理賠。

  • 高雄天坑搶修補洞，最快明天開放通行。（記者陳文嬋攝）

    高雄天坑搶修補洞，最快明天開放通行。（記者陳文嬋攝）

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