第一屆台中市精品咖啡評鑑 預計7月登場

2019-05-22 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市咖啡種植面積達100公頃，主要集中在山城地區，目前登記有案的咖啡農多達120人，東勢、和平、新社及石岡共成立4產銷班，台中市農會鑑於台中市咖啡已開發起步，今年將首次舉辦台中市精品咖啡評鑑，預計7月登場，並提前在四角林場咖啡莊園舉辦說明會及教育訓練，讓農友了解評鑑流程及規則，提升咖啡技術及品質。

台中市農會總幹事林育葦表示，目前台中市咖啡種植面積約100公頃，主要集中在山城地區，東勢、和平、新社及石岡都有咖啡產銷班，潭子、太平、大里及大坑也有零星種植，一般咖啡採收季節主要集中在每年的10月至隔年2月，每棵咖啡樹約可生產1公斤的生豆。

林育葦表示，台中咖啡已開發並具一定規模，希望藉由評鑑活動，提供咖啡農資訊及技術的交流，同時提升咖啡的管理技術及咖啡品質，讓民眾可以品嚐到台中在地優質的好咖啡。

他說，這次評鑑預估約有60人參賽，農會特別召開說明會讓農友了解評鑑的流程及規則。這也是市農會首次舉辦台中市精品咖啡評鑑，並積極爭取明年的全國咖啡評鑑，這次評鑑活動除希望提升台中市咖啡品質外，也為明年的全國咖啡評鑑做準備與熱身。

農友蔡佳樺說，市農會舉辦評鑑及說明活動，提供農友交流，以了解個人種植的咖啡品質及後製、風味如何，如何再進步，收穫很多；農友謝月里說，台灣的咖啡採收是用人工一粒一粒手採，「很厚工」，人工是一大問題，目前主要透過南投的採工團協助採收。

農糧署技正王珮瑾說，台灣咖啡就是在地新鮮、香味濃郁，但手採「厚工」，成本較進口咖啡豆高很多，消費者應有所體諒。全國咖啡評鑑今年已邁入第八屆，前三屆由農糧署舉辦，之後則陸續下放嘉義、南投、雲林、屏東辦及彰化等縣市舉辦，明年將交台中市農會主辦。

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