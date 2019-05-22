不用滴散瞳劑 超廣角眼底檢查5分鐘完成

2019-05-22 15:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕視網膜疾病是國人的常見疾病，特別是高度近視的人很多，這些都是視網膜病變、剝離的高風險群；三軍總醫院引入「超廣角眼底攝影檢查儀」，不用滴散瞳劑就能檢查，且5分鐘即可完成。

視網膜疾病包括糖尿病視網膜病變、高血壓視網膜病變、老年性黃斑部退化、高度近視黃斑部病變、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔、視網膜動脈或靜脈阻塞、視網膜剝離、視網膜破洞引起的飛蚊症等。

傳統上要做視網膜檢查是採散瞳間接眼底檢查，過程至少要30分鐘到1小時左右，且滴了散瞳劑後會畏光、視力模糊，無法駕車或工作。

三總引入最先進的免散瞳超廣角眼底攝影檢查儀，特色是超廣角攝影，因此能看到廣達97%的視網膜，不易遺漏躲在視網膜周邊的病灶。

檢查儀是免散瞳且非侵入式的檢查儀，由技術員操控進行病人的視網膜掃描，0.4秒便能快速成像，且解析度佳，很像是驗光儀器，只要靠著儀器、對準瞳孔即可檢查。

三總院方表示，和傳統的散瞳間接眼底鏡檢查比較起來，由於免散瞳，所以大幅縮短病人的等候時間，且不會有怕光、視力模糊，無法開車回家以及工作的副作用；檢查時也不會持續看到強光，不會使病人因為看到強光而不舒服、流淚。不過這項檢查目前沒有健保給付，自費約需1千元。

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