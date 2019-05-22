是竹是線也是絲 竹細編「穿針引線」令人驚！

2019-05-22 15:23

〔記者謝介裕／南投報導〕針線不縫衣，而是變成竹編器具，有時竹篾甚至剖削到比頭髮還細微，你相信?這就是南投縣竹藝界國寶級大師林根在自創的「穿針引線-竹細編」技工法，儘管現年已75歲，但仍悠遊竹編藝術世界中而樂此不疲，繼續為推廣、傳承竹藝文化努力不殆﹗

「竹及茶」是鹿谷2大農特產，出生於鹿谷鄉秀峰村的林根在，自幼與竹、茶為伍，雖然只有國小學歷，但卻擁有極高的竹編天賦，加上喜愛自我挑戰，才從一般的竹編愈做愈細，最後自創出「穿針引線-竹細編」的獨特風格。

他歷經1年多來努力，號稱天下第1座竹細編的「八角檯燈」作品，最近終於完成，不但美觀、實用，且比時下塑膠或玻璃製的燈飾品，更多了一分無法替代的藝術價值。

林根在說，竹細編與一般竹編不一樣，在於穿織細如線或髮絲的「篾絲」時，必須運用各種大小不同的針作工具，除了技巧、耐心、毅力以外，還要有絕佳的視力，因此，每編織半個小時，一定要讓眼睛和身體休息20分鐘左右，加上現在年事已高，視力、體力及耐力也已大不如從前，往往1天下來只能做個2、3個小時就得休息。

不過，他說，只要身體狀況允許下，他一定會繼續創作下去，儘管他的作品，從魚蝦禽蟲迄鷹龜龍鳳，抑或是生活器皿到古具珍飾，件件巧奪天工，但他最終愛的還是「超迷你篾絲微編水族類」，在直徑12公分的竹筐內，包括金魚、蝦子、毛蟹、烏龜等河中生物，均如米粒大小，材料以麻竹青皮為主，利用刀片剖開成條片狀後，再以小針挑成絲線狀，接著以輪口法、朝花編、文花編、收口編等各種編法，慢慢編織完成，作工十分精緻，曾有日本行家出價70萬元，但他仍不捨得割愛。

值得一提的是，林根在作品除了曾受邀至德、法等國家展出以外，其推廣「穿針引線-竹細編」技工法的足跡，也幾乎遍及全台，所為無他就是希望竹細編技藝能源遠流長。

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