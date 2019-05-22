清華STEAM學校東興國中 新加坡資訊競賽獲第三名

2019-05-22 15:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東興國中團隊日前參加新加坡數位製造國際通訊挑戰賽（「3D Tronics Digital Making National Infocomm Challenge 2019」）不分年紀組，與新加坡特選學校聖公會中學跨國跨校合作，共同研發出以身心障礙及年長者為主的「全方位智能安全協助系統」原型解說及答辯，榮獲第三名！

縣府教育處表示，107年6月7日在台大校友會館，由處長劉明超與清大校長賀陳弘博士、宏碁集團創辦人施振榮董事，共同簽署合作備忘錄啟動「清華STEAM學校」，期間新竹縣共有27所學校、共77名校長、主任及教師，利用假日參與了共24小時的增能培訓課程，並以「設計思考」、「探究學習」與「自造教育」為主的5E階段，在校內帶領學生關注生活與學校環境問題，並積極投入智能生活的STEAM課程實踐。

其中，東興國中在校長謝鳳香帶領教師團隊的支持下，由老師黃錫裕指導林承叡、游弘奕、葉韋霆、魏允澄、黃子懿、王一鈞及蔡侑恩等7名社團學生，與新加坡特選學校聖公會中學（Anglican High School）進行跨國跨校合作，除賽前兩校學生於Google Classroom雲端協作平台上進行密切的溝通協調理念外，當天比賽時，學生用英語解說及答辯「全方位智能安全協助系統」原型。

學生的表現在60個參賽團隊中脫穎而出，榮獲不分年紀組第三名佳績，展現了平日STEAM課程的實施成效，也符合12年國民基本教育核心-以人為本俱備「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」3大面向所培養的科技素養，來解決生活情境中所面臨的問題。

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