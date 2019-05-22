國一湖口段增誕交流道分流 地方力爭中央補助

2019-05-22 15:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對湖口鄉公所提案建議國道一號湖口段增設交流道一案，新竹縣政府邀集交通部高速公路局共同會勘，縣長楊文科允諾，團隊將極力爭取中央補助，盡快辦理增設交流道的可行性評估，希望中央與地方攜手合作，以解決湖口塞車之苦。

湖口鄉公所簡報表示，新竹工業區產值約6500億、從業人員近7萬人，但每到上、下班交通尖峰時段，湖口交流道一帶83K至100K，常見時速低於20公里，列在「紫爆」（D-F）等級。鄉長林志華說，楊梅經湖口到新豐一般車程只要12~15分鐘，但尖峰時段湖口周邊路段壅塞，北起楊梅南迄公道五路段迴堵壅塞情況嚴重，可能要花上40分鐘，民眾視上下班為畏途，民怨四起。

林志華表示，目前僅以「分流」車輛及標誌、標線、號誌秒數控制等短期改善策略的方式進行改善，治標不治本，建議在國一湖口路段約75K處研擬增設一處交流道，轉移現行湖口交流道車流，減少對新竹工業區的交通衝擊。公所初步規劃擬儘量利用國有地設置交流道，降低土地取得的成本並減少擾民，興建工程經費大約為6.8億餘元。

與會現勘的高公局副局長陳國隆表示，數據顯示，尖峰時段國一湖口段確實壅塞，短期處理的方式為開放路肩及號誌調整，長期作法是延伸五楊高架到新竹、頭份（目前進行先期評估作業中），若地方認為新增交流道有其效益和必要性，可提報可行性評估報高公局審議。

工務處表示，近期就會將湖口鄉公所的提案，向交通部等單位極力爭取補助，希望儘快辦理可行性評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法