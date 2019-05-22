航港局今與越南、印尼大學簽MOU 加深與新南向國家合作

2019-05-22 15:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部航港局於今日舉辦新南向國際研討會，交通部長林佳龍表示，新南向政策是蔡政府上任後，打造台灣在亞太地區新角色定位的政策，交通部積極呼應新南向政策的「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」4大主軸，努力尋求與東協、南亞、紐澳各國建立更密切的合作關係，同時積極協助台商掌握商機及海外佈局；這次航港局舉辦航港新南向研討會，將持續與新南向國家建立更堅實的夥伴關係。

今日研討會開始前，先由航港局與越南胡志明交通大學簽署合作備忘錄，及航港局與國立台灣海洋大學、印尼建國大學簽署三方合作備忘錄，期待透過彼此資源共享，創造雙贏價值與培育產業人才。林佳龍表示，台灣是個海洋國家，坐落在中國與海洋的交界，一定要跟新南向國家密切合作，今天在菲律賓、越南、泰國等專家、學者、業界代表，共同見證簽屬三份重要合作備忘錄，替台灣未來與各國具體合作奠定良好基礎。

林佳龍表示，台灣像是長榮、陽明、萬海、德祥等航運公司，在這新南向國家區域經營相當有成果；航港局與台灣港務公司去年也在印尼泗水，與當地業者合資，成立台印貨櫃倉儲物流公司，以具體行動促進多項投資合作計畫。今年合作則著重在人才培育交流，畢竟航運發展也要建立在更多年輕人願意投入這個行業的基礎上，期許透過完整智慧化人才訓練，及產學合作帶動更多年輕人投入充滿挑戰的航運事業。

航港局代理局長劉志鴻則指出，台灣和新南向國家間關係深厚緊密，去年台灣前15大貿易國中，有7個屬於亞太區域的新南向國家，同年與新南向各國間的雙邊貿易金額加總超過1千億美元，因此，航港局3年來努力建立與8國新南向國家海事或相關部門聯繫管道、與印尼Sriwijaya大學及建國大學簽署合作備忘錄，並不定期研析相關商情等，積極成為海運相關產業的堅實後盾。

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