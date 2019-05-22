北榮出生25天男嬰肝移植 創台灣年齡最小紀錄

2019-05-22 15:11

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總今日發布，一名疑似罹患「新生兒血鐵沈積症」，已呈現猛爆型肝衰竭的張小弟，在他出生第25天、今年4月15日完成肝臟移植，創下台灣年齡最小肝移植新紀錄。另為越南一名11個月大陳小妹進行肝臟移植，是當地年齡最小肝移植紀錄，展現台灣醫衛實力。

台北榮總兒童外科主任劉君恕表示，張小弟在出生15天時，體重3.5公斤，疑似罹患新生兒血鐵沈積症，已呈現猛爆型肝衰竭，急需肝臟移植，經成大醫院醫療團隊轉介北上就醫。

劉君恕說明，新生兒血鐵沈積症是母親懷孕時於子宮內產生特別針對胎兒肝細胞的抗體，破壞胎兒肝細胞，並產生肝臟及其他組織中鐵質沈積，可能造成死胎，或是胎兒出生後有低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等肝臟衰竭症狀，甚至多重器官衰竭，不及時換肝恐有死亡風險。

劉君恕指出，術前醫療團隊為張小弟進行評估，給予免疫球蛋白治療、多次血漿置換，以及連續性血液透析治療，控制穩定病況，確認小小的身軀可承受移植手術後，再於4月15日，由尚在坐月子的母親捐贈左葉部分肝臟，給僅出生25天、體重3.8公斤的張小弟，在歷經9小時的手術後，成功完成活體肝臟移植手術，術後恢復良好，將於近日康復出院。

另外，台北榮總醫療團隊今年4月1日至越南河內國家兒童醫院為一名11個月大、罹患罕見「第二型進行性家族性肝內膽汁滯留症」肝衰竭的陳小妹，成功完成肝臟移植手術，創下越南年齡最小肝移植新紀錄，獲當地媒體爭相報導，台灣優質醫療再度揚名國際。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法