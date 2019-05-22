中科管理局偕同中國醫藥大學4校 舉辦「國際產學聯盟學校誓師大會暨技術交流會」

2019-05-22 15:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局今天與中興、逢甲、虎尾科大、中國醫藥大學四所大學舉辦「國際產學聯盟學校誓師大會暨技術交流會」，將搭建平台，成為業界與學界間的媒合平台，以促成學術技術商業化，增加產業創新競爭力。

今天的誓師活動，由中科管理局副局長施文芳、中興大學校長薛富盛、逢甲大學校長李秉乾、虎尾科技大學副校長沈金鐘、中國醫藥大學副校長江宏哲共同啟用。

中科管理局表示，中科與四所大學結盟後，將鏈結中部產業及法人學研機構能量，形成一個建產學研合作平台，並且與國際市場連結，為產業 提供人才與科研服務。

平台更將扮演國際廠商發展的加速器，透過整合產業的力量， 將技術、能力與產品輸出全世界，再加上各校可利用現有中科園區創新創業場域及AI智慧機器人自造基地，搭配現有的業界資源，將提供新創團隊發展 更有利的條件。

中科管理局副局長施文芳指出，此一國際產學聯盟，將中科計畫推廣的量能及園區廠商群聚效應，與4校重點發展主軸相結合，相互挹注資源，互補發，共同協助中部地區形成高科技產業聚落。

中興大學校長薛富盛指出，台中已成為台灣第二大城，今天結合了4校能量，可與中科一起推動中部地區產業發展，有利於國家經濟發展及產業技術推升。

逢甲大學校長李秉乾表示，藉由聯盟平台的建立，結合中部各大學院校為產業服務，將使產業與大學的合作將發展新模式。

虎尾科大副校長沈金鐘則表示，學校的研發重點包括工具機校正技術、物聯網等，都是基礎工業所需，他歡迎產業可以提出需求，學校可以因應產業需求進行研發。

中國醫大副校長江宏哲則表示，打造國際產學聯盟平台，可以讓大學資源更快速與產業結合，中國醫大願意開放研究成果及附設醫院，做為臨床驗證之地，讓產品上市時程縮短。

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