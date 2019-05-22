穴位按摩保健 腎友防失智症有撇步

2019-05-22 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕臨床研究發現，慢性腎臟病越嚴重失智症發生率越高，有鑑於失智症與腎臟病嚴重程度正相關，中國醫藥大學北港附設醫院今天在慢性腎臟病友會宣導預防失智症，並教大家利用穴位按摩加強保健。

北港媽祖醫院神經內科主任許致善指出，腎臟疾病與失智症的好發原因，除了無法改變的年齡因素，心血管危險因子如高血壓、糖尿病、肥胖、健康飲食、運動習慣及身體其他器官的健全程度，都是影響失智的關鍵。

許致善表示，腎臟是代謝人體廢物的重要器官，腎臟疾病時造成蛋白尿與體內含氮廢物濃度增加，會直接傷害大腦神經細胞，亦會損傷血管內皮細胞，進而使大腦中微小血管產生病變，發生細小腦部梗塞與出血，進而造成失智。早期治療失智除使用藥物，並要預防高血壓、糖尿病、高血脂症與腎臟疾病，兼顧身體各項器官正常運作，全是觀察失智症關鍵指標。

今天的病友會有黃姓70歲老翁分享13年前因糖尿病引發腎臟病，遵照醫囑及衛教至今控制得宜，現場並有許致善說明失智症預防、及中醫部主治醫師陳香霓介紹穴位按摩及保健。

北港媽祖醫院院長吳錫金說，隨著飲食西化，肥胖和腎臟病高度相關，要避免高血糖、高血脂、高血壓及服用偏方、腎毒性藥物，注意清淡飲食與適量運動，建議參與健檢，早發現早治療，有效降低腎臟的傷害；腎臟科主任醫師曾裕雄強調，慢性腎臟病有失智症比率超過30％，不容忽視。

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