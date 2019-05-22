不被軟骨發育不全打敗 南一中林宇翔獲總統教育獎

2019-05-22 15:02

［記者劉婉君／台南報導］台南一中3年級學生林宇翔，一出生即因「軟骨發育不全」，雙腳無法伸直，幼稚園時又發現雙眼嚴重白內障，但他不被身體上的不便打敗，樂觀面對人生，高一時曾與學長一起開發線上評測系統，也曾協助學校開發線上點名系統，去年獲得資訊學科能力競賽全國決賽三等獎，因熱愛資訊領域，今年以大學特殊選才錄取交通大學資訊工程學系，正向、積極面對人生的態度，也獲得總統教育獎肯定。

林宇翔在10年前曾接受手術希望將腳拉直，但石膏拆掉不久，關節就又變形，雙眼也曾3度動手術，置換人工水晶體，媽媽為了幫助他加強體能，小學時替他報名游泳及太極拳，平時也會為他安排騎腳踏車參加馬拉松、溯溪、登山、划獨木舟等，讓他養成樂觀、積極的個性。小學5、6年級時，雖然人際關係不好，曾遭到排擠，爸爸教導他遇到任何事情要學會忍耐，不要和別人起衝突，改變他的處世方式，高中時期和同學的互動都還不錯。

小學5年級時，看見有人可以將電腦程式變成遊戲，令他也對程式設計產生興趣，國一參加台南一中舉辦的國中生程式設計營後，就以南一中資訊社為目標，入學後也努力提升資訊領域的實力，高二時在學科能力競賽南區複賽中獲得第4名晉級全國決賽。林宇翔同時也鑽研網頁開發及資訊安全，曾與學長一起設計一套線上評測系統，可自動隨機分配試題，具有防範作弊及考題外流的功能，獲得校方採用；也曾幫助學校開發線上點名系統，老師點名更方便，家長也可以即時以班級座號查詢子女在校出席情況。

林宇翔也是資訊社的網管，擔任國中生程式設計營的講師，並曾獲得教育部資訊安全人才培育計畫的資安競賽銀質獎，錄取「台灣好厲駭—資安實務導師制度」。

去年暑假，他因右眼視網膜剝離而住院開刀，但因對資訊的熱情，住院期間仍向院方請假參加成功大學程式設計邀請賽。開學後眼疾復發再度動刀，為了即將到來的資訊學科能力競賽，仍努力練習，拿下南區賽第2、全國賽3等獎。

他說，自己對資訊的熱愛，即使身體上的問題及學習上的困難，也無法影響，「選擇不難，難的是選擇後的堅持」，希望未來能用自己的專長，幫助國家的資安維護上貢獻力量。

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