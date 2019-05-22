2019高雄市旅行公會國際旅展本週五登場 人潮估30萬人次

2019-05-22 14:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019高雄市旅行公會國際旅展本週五登場，今年攤位展出高達528個，各家旅遊業者、餐廳瞄準暑假旺季，卯力推出早鳥優惠等多項好康，預估將吸引超過30萬人次進場。

高雄市旅行公會說明，國際旅展將於5月24日至27日，於高雄展覽館盛大登場，本次展出邀集上百家旅遊業者聯合展出拚促銷，展出攤位優惠行程套餐內容超乎想像。

公會表示多家旅行社、飯店分別祭出最優惠方案，例如五福旅行社提供那霸、澳門指定飯店自由行買一送一，雄獅旅行社的歌詩達郵輪新浪漫號今年最後一梯，從高雄出航到沖繩早鳥優惠每房最高六千元，山富旅遊旅展限定11月11日高雄首航每房優惠6千元，第三、四人驚喜價只要6900元。

住宿、餐飲也不惶多讓，君鴻酒店推出多款餐飲優惠券，折扣最低5折起，旅展期間更於每日下午1點推出烤鴨試吃會；高雄福華飯店則推出限量限時的中餐廳聯合券，每套只要999元，最低下殺45折優惠！

高雄旅行公會理事長吳盈良表示，今年攤位展出高達528個攤位，除了各家廠商推出的許多優惠，主辦單位更加碼黃金ONE兩天天抽、亞洲線來回機票、逛旅展集章抽現金等特別活動，只要購票入場民眾，就有機會抽中一兩黃金和亞洲線來回機票，在旅展期間至指定攤位集滿6個章就有機會抽中新台幣1000元。

旅展期間還有很多現場好康與精彩表演，包括來自日本的熊本熊、日本津輕三味線、韓國幻多奇秀Fanta-Stick…等各種大秀，歡迎民眾把握機會參觀。

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