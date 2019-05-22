北市首本「工會故事書」出版 黃益中：勞動教育應該是一種態度

2019-05-22 14:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局今天出版「團結之路-台北市工會故事」，早上在市長官邸藝文沙龍表演廳舉辦新書發表會，現場邀請高中公民教師黃益中、前勞動部政務次長廖蕙芳進行導讀。勞動局長賴香伶表示，她上任以來最希望能完成的就是「讓工會敘說自己的故事」，她也期待讓勞動教育前進校園。

「團結之路-台北市工會故事」收錄了北市6個企業工會，以及3個職業工會的故事，其中包括台灣高鐵企業工會、富邦金控工會、達美航空企業工會等工會的故事。賴香伶表示，今天「台北工會故事集」的出版，可以將工會實踐團結的具體行動及工會的時代性意義呈現在讀者面前，同時也作為勞動教育校園扎根的最新教材。

黃益中表示，他長期在學校推動勞動教育，很多勞工常認為週休二日、基本工資都是理所當然，但這些其實都是過去前輩努力爭取來的，他們冒著被解雇的風險與老闆進行協商。

黃益中說，過去工會在溝通過程中一定有很多血淚史，把這些故事寫出來，才能讓下一代看到前輩的努力。

黃益中也認為，校園在教育部分不該採用上對下的方式，而是平等對待，老師與學生都是平等的，只是老師在學科專業度上較高。他指出，勞動教育並非只是用一堂課上工會相關內容，應該是一種態度，學校在推動時也要跟老師提醒，不需採取上對下的方式。

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