年輕健康女性突昏倒 「心室頻脈」險奪命

2019-05-22 14:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕28歲的陳小姐在百貨公司工作，需要長期站立及上下樓梯，加上業績壓力常讓她神經緊繃，雖然陳小姐平常有運動習慣，且生活作息規律，但某天上班突然昏倒，心跳不規律又很喘，隔天跑步時又再次發生同樣狀況，經到台北慈濟醫院心臟內科醫師張耀庭診治，進行24小時心電圖監測，診斷為「原發性心室頻脈」，經以「心律不整射頻電燒術」治療，讓陳小姐不再為心律不整所苦。

張耀庭說，「心室頻脈」是指1分鐘心跳大於120次，源自心室的嚴重心律不整，通常會增加猝死的機率，而缺血性心臟病是造成「心室頻脈」最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。

心室頻脈分為原發性與續發性，原發性心室頻脈是較為少見的一種心律不整，可能潛藏有基因或心臟結構上的問題，如細胞中鈉離子、鈣離子的失衡及其他與心臟有關的基因變異；續發性心室頻脈則通常是冠心病、心臟衰竭、瓣膜性心臟病、心肌病變、心肌肥厚或是藥物造成的電解質不平衡等因素造成。

張耀庭指出，治療「心室頻脈」可長期服用心律不整的藥物或裝置去顫器，「心律不整射頻電燒術」是近20年來發展出的另一種治療「心室頻脈」方法，經由導管進入心臟，並透過心臟電氣生理學檢查、3D立體定位找到病灶，以電燒的電流將病灶的組織破壞，讓心臟不會再有異常放電，心室頻脈的狀況就能得到控制。「心律不整射頻電燒術」的優點是不需做開心手術，不需長期服藥，危險性低，且成功率高。

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