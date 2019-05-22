玩瘋了！屏女文學月 金庸群俠掀校園江湖大戰

2019-05-22 12:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「師父，我要拜師！」，國立屏東女中校園近一週來變成武俠世界，透過文學月活動讓學生扮演金庸筆下主角，安排十大掌門收徒弟並設計武功闖關關卡，還把校長室變成光明頂，經過一番激戰，一年級學生吳咨萱突破百餘關卡，「闖入」校長室奪得倚天劍屠龍刀，成為武林盟主，真正「笑傲江湖」。學生們玩得十分盡興，更把金庸小說細細重溫。

每年國立屏東女中都有一場文學盛會「文學月」，今年一如往常如火如荼的展開系列活動，希望透過各種不一樣的閱讀體驗，培養學生的閱讀興趣，提升校園的閱讀風氣。

國文老師朱秋鳳、鄭柔妤表示，今年文學月主題是金庸武俠小說的閱讀，除一如往常舉辦書展、文學講座，和往年不同的是初次結合實境探索遊戲，由三年級學姐扮演金庸武俠小說中的角色，出沒在校園各地，學妹必須組隊拜入門派拜師學藝，學成之後，過關斬將完成任務，並尋找藏在校園中的倚天劍與屠龍刀，得到武林盟主的寶座。

高三學生黃識錞詮釋武當派始祖張三丰維妙維肖，學妹被其仙風道骨的氣質迷倒，搶著拜師入門派；峨眉派滅絕師太由學生鄞甯襄扮演，她摘下眼鏡頂著近視眼，避免看得太清楚而笑場，果然成為全場最入戲的角色之一，她之前也已以繁星錄取第一志願台大哲學系。

黃蓉與郭靖、小龍女與楊過，學生扮起來都十分登對，還有王語嫣、段譽、以及洪七公、老頑童、東方不敗、藍鳳凰等，超過50個角色，都有幕後的同學幫忙製作武器、道具，為扮相增色不少；今天（22日）校長林勳棟還在3位丐幫弟子往臉上抹灰加持下，正式進入丐幫，笑果十足。

一年級學生吳咨萱，為了文學月，努力看了金庸熱門小說，最後拜「段譽」為師，每節下課挑戰各門派努力闖關，最後和群俠圍攻光明頂「闖入」校長室尋得倚天劍和屠龍刀，稱霸武林後，她忍不住仰天大笑說「太好玩了！」。

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