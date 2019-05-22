有就業騎士月平均薪資 交通部調查：3.6萬元

2019-05-22 12:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕機車是許多中低收入與年輕人的通勤工具，前交通部長賀陳旦曾向財政部建議復徵牌照稅，及今年起新款新車今年起強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）等，因讓機車族支出增加引發多名立委反彈及民怨。為了解台灣機車騎士社經背景，交通部日前著手進行調查，發現機車騎士有75％是有就業，月所得眾數為2.5萬元、平均為3.6萬元、中位數為3.5萬元；確實低於行政院主計總處公布的勞工平均薪資。

台灣每2人就擁有1輛以上的機車，機車密度在全球都是數一數二，截至去年底，全台機車數量高達1384萬輛，當中大型重型機車僅占1%、普通重型機車占91.6%、輕型機車占7.3%。根據交通部最新近日公布台灣機車及騎士社經背景概況，去年機車平均車齡10.5年，創下7年來新低，但還是有50.1%是10年以上車輛；交通部表示，平均車齡下降主要是近年新車數量不斷增加，未滿5年機車占比，從101年的20.4%成長到去年28.8%；而20年以上老車占比，則從101年16.1%減少到去年的12.9%。

根據調查顯示，騎士1年當中平均有265天有騎用機車，六都中以台北市騎士的244天最少、高雄市286天最多。機車騎士方面，男性數量較多占55.9%，整體騎士平均年齡達44.8歲、眾數35歲、中位數45歲，未滿20歲的年輕騎士僅占1.6%。另外，根據統計調查，有74.5%騎士有就業，主要從事工業及服務業，使用機車用途以上、下班為主；未就業騎士則以女性居多，平均年齡53歲，多以從事家裡管理或退休民眾居多，平均個人月所得1.4萬元，使用機車用途以購物為主。

目前建議復徵牌照稅早已喊卡，加裝ABS、CBS政策，交通部也已透過補助方式降低民眾負擔，交通部表示，相關調查都會做為未來政策擬定的參考。

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