身障者就醫好障礙！三顆星無障礙診所僅5％達標 北市掛零

2019-05-22 12:17

〔記者林惠琴／台北報導〕身心障礙者就醫好礙障，診所在眼前卻進不去！醫改會利用衛福部「全國診所無障礙就醫環境調查表」，扣除非健保或停約診所後，在今日公布「診所無障礙友善環境體檢報告」，發現無障礙通道、廁所、溝通普及率僅59%、26%、17%，甚至連首都台北市三者均達標的診所連一家都沒有。

根據醫改會統計，全國1萬多家健保特約診所中，符合無障礙通道、廁所、溝通均合格的三顆星診所僅554家，達標率5%，其中台北市、屏東縣、基隆市、金門縣、連江縣掛零；符合無障礙通道、廁所的兩顆星診所則有2203家，達標率21%，金門縣仍掛零，台北市也僅有10%。

此外，醫改會在今年第1、2季到北北桃11家醫學中心，針對共125位過去一年有診所就醫經驗者的行動不便者進行診所無障礙設施經驗調查，結果高達60%遭遇診所就醫障礙、近70%對政府改善診所無障礙環境無感、66%不知道哪裡有無障礙診所。

醫改會董事長劉淑瓊強調，衛福部在2年前調漲大醫院門診部分負擔，並將無障礙診所列為分級醫療6大策略及配套措施中，但從醫改會實測發現，超商、餐廳無障礙空間合格，鄰里診所就醫卻是充滿不便，像是騎樓太高上不去，高低差就達到13公分，也有坡道太陡上不去。

台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，就醫是身心障礙者的日常，但無障礙診所真的寥寥無幾，造成要跑到更遠的地方求診，就算進得去診所，仍經常被椅子、書報架等物品影響行動，連大醫院也僅是要求進出口、無障礙車位，但診間仍有不便，認為高齡社會已來臨，更顯無障礙設施的重要性，政府應該重視。

屏東基督教醫院關係企業工會理事長詹智鈞指出，自己在屏東行醫，神經科經常會遇到中風、巴金森氏症等行動不便的患者，但經常是移工陪伴病人前來，或是有一些是原住民，溝通上不容易，也因此自己學習印尼話、排灣與魯凱族的基本對話，以利了解病患的狀況，坦言政府做太少，建議可推動醫學常用量表或相關工具翻譯成多種語言，提高溝通無障礙。

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