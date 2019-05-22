衛生棉標榜具漢方成分但無國家標準檢測 消基會：謹慎使用

2019-05-22 11:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕無國家檢驗標準，衛生棉裡添加中藥粉、漢方成分，女性朋友敢用嗎？中華民國中醫師公會全國聯合會法規會委員醫師杜穎純表示，漢方成分是有機物容易滋生細菌，有遇過個案使用具漢方成分衛生棉後，出面分泌物變多及經期不順等情況。消基會董事長雷立芬表示，為因應產品使用成分多樣性，建議政府增訂衛生棉材質成分安全檢視項目及規範的國家標準，保障消費者權益，並讓業者研發新產品時有相關依據。

消基會日前調查市面上25件衛生棉產品，平均每片單價從2.5元至16.5元不等，各產品PH值均符合4.0至8.7的標準，吸水倍數也均在8倍以上，且游離甲醛含量均低於17mg/kg；但發現有4件樣品不符合商品標示法規定，「Natural Lady漢方保健衛生棉－日用」、「美麗人生複方植物精華衛生棉－日用」、「HEBE負離子草本衛生棉－日用」、「彩虹雨點衛生棉－奈米銀抑菌」等，皆未標示使用方法及保存方法，前兩項商品還有未標示注意事項的情況。消基會報導雜誌社副社長張琬萍表示，這些情況主管機關皆可通知廠商限期改善，若未改善則可開罰2萬至20萬元罰鍰。

衛生棉是女性生理期的必備用品，近來除基本款外還有許多特殊類產品，像是標榜具備漢方或植物精華、負離子草本成分、奈米銀抑菌成分等，檢視成分標示可發現具香草、中藥、檜木油、蘆薈等，但政府國家標準並無規範，張琬萍表示，像是「良爽純天然漢方衛生棉」，撒開來一摸裡面就發現有白色粉末，雖標榜具中藥但成分不明，經由身體吸收可能導致女性經期混亂、陰道發炎、白帶等。

杜穎純表示，漢方成分傳統中藥確實有用在使用於休養、護理方面，但漢方成分是有機物容易滋生細菌，且會經由體內吸收可能會對內分泌造成影響，且易孳生細菌；他認為衛生棉還是不要添加漢方成分。

雷立芬表示，市售衛生棉樣態確實非常多元，很多添加物都已超過現行國家標準規範，建議政府增列相關規範及檢測範圍；同時也建議業者製造時，應確保添加成分無安全疑慮，並在尚無國家規範時，自己送檢提出安全檢驗報告，並讓消費者知道添加產品是否具功效等。最後也呼籲消費者，含漢方成分衛生棉多添加薄荷腦、冰片、檜木油、蘆薈等成分，且具有較濃烈氣味，若有呼吸道或皮膚敏感情況，應謹慎使用。

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