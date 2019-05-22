讓沙發上的小馬鈴薯動起來 醫生教撇步

［記者王秀亭／台東報導］不少家長反應孩子總愛躺在沙發上，不愛走路，台東馬偕醫院復健科醫師張舜雯表示，家長可以利用「小牛耕田、阿兵哥、火車過山洞、大法師」等動作，與學齡前孩童在家遊戲互動，有助強化孩子的肌力與肌群。
「我的小孩動作反應慢，總是接不到球，跳舞身體好僵硬，時常大喊不想走路，媽媽揹。」這類小孩有可能是協調性差，肌肉耐力當然也不好，未來可能影響心肺耐力，孩子容易肥胖，或有其他疾病。
東馬物理治療師陳京瑩說，其實可以透過四個動作的親子互動，增強這群沙發上小馬鈴薯的肌力與肌群。
「小牛耕田」是用雙手抓住孩子雙腳，孩子手臂伸直、手掌貼地，用手走路；「大法師」是先坐著，雙手往後撐地板，手腳一起將背部撐離地面，再上下左右不同方向移動；「阿兵哥」則學阿兵哥匍匐前進，肚子貼地爬；家長用身體形成一個山洞，讓小孩以阿兵哥方式通過山洞，就是「火車過山洞」法。
張舜雯表示，要讓孩童動起來確實需要誘因，因而物理治療師們花心思將訓練的動作設計成可愛名字，並透過競賽、獎勵等形式，讓孩童有意願與家長在家裡持續動起來，才能達到訓練效果。
訓練沙發上小馬鈴薯的方法也是東馬早療團隊鼓勵早療兒童的家長，在家延續醫院治療的方法，張舜雯指出，學齡前階段是早期療育的黃金關鍵期，部分家長認為孩童動作不靈活、協調性差，只是「大隻雞晚啼」，其實家長在學齡前孩童接受預防注射前，拿出兒童健康手冊，翻開「家長紀錄事項」，完成填寫相關問題，就能初步了解有無跟上一般正常發展的孩童。
張舜雯說，台東幅員狹長，醫療資源多集中台東市區，加上許多家長對發展遲緩不瞭解，各種因素造成部分家長帶孩童接受早期療育的意願低落，但只要經過一段時間的早療，明顯改善遲緩的程度與發展的品質，甚至一部份孩子經過早期療育而趕上一般孩童。
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「火車過山洞」可以促進親子互動的趣味性。（記者王秀亭攝）
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東馬物理治療師陳京瑩示範「大法師」方法。（記者王秀亭攝）
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家長與小孩在家做「小牛耕田」動作，有助訓練肌力。（記者王秀亭攝）
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台東馬偕醫院復健科醫師張舜雯呼籲家長不要忽略嬰幼兒各項發展的里程碑。（記者王秀亭攝）