讓沙發上的小馬鈴薯動起來 醫生教撇步

2019-05-22 09:10

［記者王秀亭／台東報導］不少家長反應孩子總愛躺在沙發上，不愛走路，台東馬偕醫院復健科醫師張舜雯表示，家長可以利用「小牛耕田、阿兵哥、火車過山洞、大法師」等動作，與學齡前孩童在家遊戲互動，有助強化孩子的肌力與肌群。

「我的小孩動作反應慢，總是接不到球，跳舞身體好僵硬，時常大喊不想走路，媽媽揹。」這類小孩有可能是協調性差，肌肉耐力當然也不好，未來可能影響心肺耐力，孩子容易肥胖，或有其他疾病。

東馬物理治療師陳京瑩說，其實可以透過四個動作的親子互動，增強這群沙發上小馬鈴薯的肌力與肌群。

「小牛耕田」是用雙手抓住孩子雙腳，孩子手臂伸直、手掌貼地，用手走路；「大法師」是先坐著，雙手往後撐地板，手腳一起將背部撐離地面，再上下左右不同方向移動；「阿兵哥」則學阿兵哥匍匐前進，肚子貼地爬；家長用身體形成一個山洞，讓小孩以阿兵哥方式通過山洞，就是「火車過山洞」法。

張舜雯表示，要讓孩童動起來確實需要誘因，因而物理治療師們花心思將訓練的動作設計成可愛名字，並透過競賽、獎勵等形式，讓孩童有意願與家長在家裡持續動起來，才能達到訓練效果。

訓練沙發上小馬鈴薯的方法也是東馬早療團隊鼓勵早療兒童的家長，在家延續醫院治療的方法，張舜雯指出，學齡前階段是早期療育的黃金關鍵期，部分家長認為孩童動作不靈活、協調性差，只是「大隻雞晚啼」，其實家長在學齡前孩童接受預防注射前，拿出兒童健康手冊，翻開「家長紀錄事項」，完成填寫相關問題，就能初步了解有無跟上一般正常發展的孩童。

張舜雯說，台東幅員狹長，醫療資源多集中台東市區，加上許多家長對發展遲緩不瞭解，各種因素造成部分家長帶孩童接受早期療育的意願低落，但只要經過一段時間的早療，明顯改善遲緩的程度與發展的品質，甚至一部份孩子經過早期療育而趕上一般孩童。

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