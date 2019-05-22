男子「該邊」黑痣竟是菜花！拖了10多年走路變卡卡

2019-05-22 07:57

〔記者方志賢／高雄報導〕一名60歲男性，鼠蹊部長了一顆5公分肉瘤，他以為是黑痣，拖了10多年，愈長愈大，走路「卡卡」的，生活受影響才就醫，醫師診斷是感染俗稱「菜花」的尖狀濕疣，男子坦承常去色情按摩院召妓「鬆」一下，沒想到染上「菜花」。

鳳山區泌尿科開業醫師李嘉文表示，這名男性病患就診時表示，他的「該邊」長了一顆黑痣，剛開始小小一顆，不痛不癢，但會去抓，還抓出傷口，後來愈變愈大，發出臭味，影響生活才來就醫。

李嘉文說，經檢查發現病患的鼠蹊部長了一顆5公分大的「菜花」，追問下，病患坦承雖然有老婆，但偶爾還是會去色情按摩院做「全套舒壓」，沒想到染上「菜花」。經手術切除後，並施打子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）避免「菜花」復發。

李嘉文說，「菜花」是感染人類乳突狀病毒引起，其病灶外觀像市售的花椰菜，因此俗稱「菜花」。「菜花」屬於性行為傳染疾病，所以不安全性行為、過度活躍的性生活、過多不同的性伴侶等都是危險因子。

李嘉文說，「菜花」潛伏期約幾個月，幾年、幾十年都有可能，起初沒有症狀，多半不痛不癢，沒有味道，但會越來越多，且會增大，之後會偶爾癢、不適感及發出異味。

治療方面可選擇局部塗抹藥膏達腐蝕燒灼效果，或雷射燒灼，或麻醉下進開刀房電燒除去。安全性行為、注重個人衛生習慣或性行為時戴保險套外，施打子宮頸疫苗，皆可有效的預防感染「菜花」。

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