愛犬食量爆增真相水落石出 用老鷹造型風箏嚇唬不速之客

2019-05-22 06:57

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣曾姓社工員在住家2樓陽台養狗，小狗近來變得超會吃，每天最多吃掉3碗飼料，是原本的3倍多，為何胃口大開，感到很納悶，沈積在心中的疑問，昨天終於找到答案，原來白頭翁呼朋引伴飛來偷吃，他索性在陽台綁上老鷹造型風箏，嚇唬不速之客。

曾姓社工員飼養的小型寵物狗瑪爾濟斯「班班」，過去單日食量約一碗飼料，最近幾個月，碗內飼料上午就吃光光，一天加到3碗，不料，愛犬狂吃半年，體重絲毫沒有變，覺得事有蹊蹺。

曾姓社工員昨天起個大早，想為「班班」添加飼料，恰巧目擊白頭翁、八哥等野鳥，成群結隊飛到2樓陽台偷吃飼料，此時的「班班」呆坐在一旁，眼睜睜看著飼料被偷吃，他瞬間拍下畫面，感到好氣又好笑。

曾姓社工員自嘲地說，「終於看到真相，原來是你（指小狗）都在宴客，身為哥哥的我必須有所作為，不然哪天得了禽流感，誰來添加飼料服侍你」，由於不想影響屋子採光及通風，陽台暫時不做阻隔設施。

之後，曾姓社工員想到古代孔明「草船借箭」的假人欺敵橋段，拿出老鷹造型的大風箏，繫在2樓陽台前方，他認為，雖然是假的老鷹，看起來很逼真，也許可騙倒野鳥？友人詢問，「有用嗎？我也有相同的困擾」，曾回應，答案近日內便可揭曉。

宜蘭縣動植物防疫所長蘇文甲說，野生鳥類對聲光比較敏感，農民遇到野鳥危害農作物，經常燃放鞭炮驅離，有些在農田插旗，旗幟隨風飄揚產生的光影、聲音，也有嚇阻功效，懸掛固定式的老鷹造型風箏，成效有待觀察，若要防止野鳥偷吃陽台狗飼料，不妨增設阻隔設施，或把小狗移往室內飼養，才是一勞永逸的做法。

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