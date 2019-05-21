衛武營開幕半年 逾10萬觀眾捧場

2019-05-21 23:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕半年創下超過10萬人次進場欣賞演出，下半年將推出國際旗艦級歌劇《魔笛》全台首演、雲門舞集創辦人林懷民退休前最後一檔新作「雲門舞集 陶身体劇場」等，7月起更開放外部團隊進駐演出138場，兩者累計近200場表演，邀請民眾歡慶開幕週年，享受豐富多元的音樂饗宴。

衛武營國家藝術文化中心開幕迄今受歡迎，上半年票房成績亮眼，推出《杜蘭朵》等多檔節目瞬間售罄，更創下超過10萬人次進場欣賞演出，距離25萬人次目標將近一半。

衛武營下半年推出國際旗艦級歌劇《魔笛》、法國管風琴名家拉特利音樂會等，尤以《魔笛》是全台首演，由德國柏林喜歌劇院和英國1927劇團攜手共製，整齣戲宛如一場真人動畫秀，已於世界演出超過350場，吸引超過50萬名觀眾。

值得一提的是，衛武營擁有全亞洲最大管風琴、全台唯一葡萄園式音樂廳兩大特色，推出「音樂廳精選」系列，包括2場管風琴音樂會，荷蘭管風琴與大鍵琴雙棲演奏家利昂‧貝爾本舉辦獨奏會，23歲就榮膺巴黎聖母院管風琴家、衛武營音樂廳管風琴顧問奧立維耶‧拉特利帶來演出，法國繁盛古樂團演出西方三大神劇之一的《彌賽亞》等。

衛武營在地鏈結推出由國寶級大師、雲門舞集創辦人林懷民，退休前為雲門舞集策畫最後一檔節目「雲門舞集 陶身体劇場」，邀請將接任總監的編舞家鄭宗龍，及北京陶身体劇場編舞家陶冶，3人空前組合亮新作。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開幕迄今，來訪國內外團隊如柏林愛樂等，對衛武營與觀眾熱情留下深刻印象，更榮登《紐約時報》、國家地理頻道等，耀眼成績與榮譽屬於大家，將繼續與眾人攜手，去探索、碰撞、體驗更多藝術與生活結合的驚奇！

衛武營邀請全台民眾一同歡慶開幕週年，歌劇《魔笛》享專案優惠辦法，其他節目則推出早鳥優惠75折，5月23日會員獨享搶先購，5月28日全面啟售，將於6月2日截止。

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