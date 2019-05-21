衛武營開幕半年 逾10萬觀眾捧場

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕半年創下超過10萬人次進場欣賞演出，下半年將推出國際旗艦級歌劇《魔笛》全台首演、雲門舞集創辦人林懷民退休前最後一檔新作「雲門舞集 陶身体劇場」等，7月起更開放外部團隊進駐演出138場，兩者累計近200場表演，邀請民眾歡慶開幕週年，享受豐富多元的音樂饗宴。
衛武營國家藝術文化中心開幕迄今受歡迎，上半年票房成績亮眼，推出《杜蘭朵》等多檔節目瞬間售罄，更創下超過10萬人次進場欣賞演出，距離25萬人次目標將近一半。
衛武營下半年推出國際旗艦級歌劇《魔笛》、法國管風琴名家拉特利音樂會等，尤以《魔笛》是全台首演，由德國柏林喜歌劇院和英國1927劇團攜手共製，整齣戲宛如一場真人動畫秀，已於世界演出超過350場，吸引超過50萬名觀眾。
值得一提的是，衛武營擁有全亞洲最大管風琴、全台唯一葡萄園式音樂廳兩大特色，推出「音樂廳精選」系列，包括2場管風琴音樂會，荷蘭管風琴與大鍵琴雙棲演奏家利昂‧貝爾本舉辦獨奏會，23歲就榮膺巴黎聖母院管風琴家、衛武營音樂廳管風琴顧問奧立維耶‧拉特利帶來演出，法國繁盛古樂團演出西方三大神劇之一的《彌賽亞》等。
衛武營在地鏈結推出由國寶級大師、雲門舞集創辦人林懷民，退休前為雲門舞集策畫最後一檔節目「雲門舞集 陶身体劇場」，邀請將接任總監的編舞家鄭宗龍，及北京陶身体劇場編舞家陶冶，3人空前組合亮新作。
衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開幕迄今，來訪國內外團隊如柏林愛樂等，對衛武營與觀眾熱情留下深刻印象，更榮登《紐約時報》、國家地理頻道等，耀眼成績與榮譽屬於大家，將繼續與眾人攜手，去探索、碰撞、體驗更多藝術與生活結合的驚奇！
衛武營邀請全台民眾一同歡慶開幕週年，歌劇《魔笛》享專案優惠辦法，其他節目則推出早鳥優惠75折，5月23日會員獨享搶先購，5月28日全面啟售，將於6月2日截止。
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衛武營下半年推出雲門舞集藝術總監林懷民退休前為雲門舞集策畫的最後一檔節目「雲門舞集 陶身体劇場」空前組合三名國際編舞家亮新作。（記者陳文嬋攝）
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衛武營下半年推出由德國柏林喜歌劇院和英國1927劇團攜手共製的旗艦級歌劇《魔笛》全台首演。（記者陳文嬋攝）
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衛武營推出文學音樂劇場《築詩‧逐詩》，以兩名醫生文學家曾貴海、江自得的詩文作為創作藍本。（記者陳文嬋攝）