醫病》1個月內失去3至親 壯年男不堪悲傷引皮蛇上身

2019-05-22 00:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕39歲曾姓男子祖母、外祖母及妻子的祖母在一個月內相繼過世，他強忍悲傷工作，壓力卻越來越大，腰間逐漸出現紅疹及抽痛感，誤以為是皮膚過敏，擦藥膏後不見好轉，還痛得差點昏過去，經衛福部彰化醫院感染科確診為帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。彰化醫院指出，曾男因壓力造成免疫力降低而罹患，口服藥物後已慢慢好轉。

曾男表示，原本工作壓力不小，下班後還要照顧剛出生女兒，幾乎忙到不可開交，加上祖母、外祖母及妻子的祖母相繼於一個月內過世，接連打擊導致在辦理喪葬事宜期間感到心力交瘁，左側腰腹間出現疑似蚊蟲叮咬的腫包，原以為是單純皮膚病，到一般診所就診，治療沒改善，還出現群聚狀水泡，神經不斷發出刺痛感，趕緊轉往彰化醫院就醫，才得知是感染皮蛇。

彰化醫院感染科主任莊佳慧指出，帶狀皰疹及水痘皆由「水痘帶狀皰疹病毒」所引起，水痘痊癒後會潛伏於人體內，若再次發作才會以帶狀皰疹的形式出現，初期症狀不明顯，可能僅有「單側」局部的麻癢或抽痛症狀，初期有疲倦等症狀，易讓人誤以為是皮膚病、感冒而錯過黃金治療時間。

莊佳慧表示，曾男就醫時已產生「帶狀皰疹後神經痛」，因劇烈疼痛而影響生活品質，經口服藥物後已漸漸改善，建議民眾發現疑似帶狀皰疹的症狀，應在72小時內儘速確診就醫，就能有效抑制病毒繁殖。

莊佳慧說，帶狀皰疹容易在壓力、疲倦、睡眠不足、癌症病患等免疫力低的人身上發生，一般年長者發生比率較高，但現在卻有年輕化的趨勢，大部分都因壓力所引起的免疫力下降而發病，尤其是大考前後的考生與衝刺事業的年輕人，更要注意保健，避免皮蛇上身。

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