雨中騎車唱「衝衝衝」 結果慘遭公車「沖沖沖」

2019-05-21 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕昨日全台各地皆有暴雨災情傳出，有名網友在臉書po出一段影片表示，因為雨下很大所以想邊騎車邊唱歌，沒想到才剛唱就被濺起水花噴滿臉，網友看了影片也覺得十分爆笑。

該網友在臉書《爆廢公社》po出一段影片，影片中可以看到機車騎士一邊唱著「我要夏天」這首歌，一邊在大雨中穿梭，沒想到唱到一半經過1輛公車時，那輛公車剛好濺起了很大的水花，騎士被水花命中的瞬間馬上飆出一段髒話。

網友看到影片後紛紛留言，「回甘，就像現泡」、「公車：請你喝涼的啦」、「唱歌時，要適時補充水分，才不會口渴」。

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