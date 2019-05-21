中和12棟危老建物拆除 將改建22層大樓

2019-05-21 18:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區南山段有12棟4層樓老舊公寓，申請中央危老重建計畫，今天拆除建築物，未來將改建1棟22層樓大樓，融入綠建築及智慧建築，增加耐震結構安全，讓住戶住得安心，預計2年後完工。

都市更新處指出，中和區南山段危老重建案位於捷運景安站周邊的景平路與南華路交界處，為12棟4層樓、屋齡43年的混凝土建築物，原有住戶48戶，去年10月送件，審查僅22天即核准通過。

申請人表示，因房屋老舊，居住機能不符需求，原建物距捷運景安站不到10分鐘路程，交通便利，近年捷運環狀線動工，住戶期待老屋早日重建，因此向市府申請危老重建計畫，市府對於後續建築執照申請積極追蹤，並給予行政協助，促成案件順利進行。

都更處表示，新北市長侯友宜推動「都更三箭」政策，協助民眾改善危險或老舊居住環境，是都更三箭的首要任務，從危老條例發布上路至今，新北市核准案件達37案，數量居全國之冠，此外，市府透過「危老重建推動行政協助平台」，主動針對每件個案，邀請申請人了解推動進度，適時提供行政協助，希望加快重建速度。

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