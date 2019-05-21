「豆花」工程？斗南田南一路重舖不到半年 龜裂嚴重

2019-05-21 20:46

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南通往斗六的田南一路路面柏油去年10月重新舖設，至今不到半年路面已殘破不堪，縣議員蔡東富今天下午會勘時表示，比「豆腐渣」工程還差根本是「豆花」工程。

蔡東富指出，前幾天接獲田頭里民陳情指，田南一路路面龜裂嚴重，連續大雨過後情況更嚴重，且已發生多起機車、腳踏車騎士打滑摔傷意外，由於情況緊急特別邀請縣長張麗善、縣府工務處長汪令堯、斗南鎮長沈暉勛及地方民眾今天下午3點前往會勘。

多位民眾表示，田南一路通往斗六大北勢，雖是農路但道路筆直又沒紅綠燈，平日車流量很大，半個多月前開始每天都有砂石車行駛，不堪大車重壓路面出現龜裂，後來又遇連續多日降雨，龜裂情況更嚴重，新舖設的柏油整片掀開，連側溝也因不堪重壓崩塌。

蔡東富指著龜裂路面說，柏油舖設不到半年被雨水沖刷就變這樣，根本是豆花工程，已連續多人摔傷，整段路面及側溝改善工程約需800萬元，斗南鎮公所根本無力負擔，盼縣府能協助。

斗南鎮公所指出，該路段為三級農路，根本無法承受砂石車重壓，工程品質應該沒問題，龜裂原因主要應是重壓造成。

張麗善表示，由於已造成用路人安全問題，縣府會協助緊急搶修，一週內先完成路面重新舖設，讓民眾交通便利、安全，未來將爭取中央補助整體改善側溝崩塌及路面龜裂問題。

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