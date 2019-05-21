弟為多重障礙者 兄低調捐復康巴士

2019-05-21 19:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市每年收到各界捐贈的復康巴士約有40輛，除了企業團體或宮廟回饋社會，也有人是為了紀念父母長輩行善積德，或為個人還願而來。今天上午市民陳進步與母親陳張抱低調捐贈1輛復康巴士，原來陳進步的弟弟陳進雍為多重障礙者，深刻體認行動不便者的就醫需求，因此捐車希望未來更多人受惠。

陳進步表示，家中有3個兄弟，他排行老二，父親和大哥於1979年在三重中正北路創立順毅紙業，後來遷至五股工業區，專營汽車配件外包裝的紙箱，以外銷為主，擔任公司董事長的陳進雍在2009年以成立30周年回饋社會為由，捐贈台北縣政府1輛復康巴士，並參與公益活動。

陳進步說，當公司積極拓展業務，弟弟與他赴大陸考察時卻不慎受傷，領有第1類及第7類多重障礙證明，返台治療後，必須經常使用復康巴士就醫復健，但有時候實在訂不到車，只好叫一般醫療車輛，因此弟弟心生念頭：「何不再捐一輛，讓有需求者訂車更方便？」因身體不便，由他代替弟弟完成心願。

代表受贈的副市長吳明機表示，目前為止新北市復康巴士總計有511輛，遠超過其他5都數量，但新北市身障朋友有16萬多人，其中一半屬於肢體障礙或失能長輩，必須使用復康巴士就醫復健，因此有時確實不容易訂到車，陳家人不但不抱怨，還因此捐贈第2輛復康巴士，令人感佩。

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