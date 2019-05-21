龍崗國小超好玩攀岩場 運動還可學英數

2019-05-21 19:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕學生數僅62人的偏鄉小校嘉義縣東石鄉龍崗國小，今年設立樂活運動站，為讓學生們能多元學習，彩色攀岩牆設計英文字母及數字岩塊，利用出題方式讓學生在運動中也能學英語和數學，小朋友們一邊攀岩一邊記英文字母和算數，「很快就記起來，好好玩」。

去年823大雨造成龍崗國小淹水多日，是嘉義縣淹水最嚴重的學校，校長蔡志賢說，政府及慈善團體協助復原，而學校也思考改善更好的學習空間，室內運動空間可避免空污和雨天造成的場地限制，因此向教育部申請經費，今年在校園中設立樂活運動站與名為「龍來悅讀讚」社區共讀站。

樂活運動站最特殊的字母數字攀岩牆，學生可分組比賽，如計算數學題目，計時攀岩抓到答案的時間，或是出英語單字題，學生們再用攀岩依序抓到單字字母，融合運動、英語與數學；運動站內還鋪有軟墊，國小學生可練習舞蹈和韻律，幼兒園學童則有能訓練大肌肉、感覺統合的玩具，另外健身車則接上動力發電設備，一邊騎一邊發電，可讓學生瞭解能量轉換的原理，許多學生都說「希望體育課下雨，就可以來運動站玩」。

社區共讀站則是以閱讀叢林為概念，用森林與野生動物造型來規劃，還有展演空間，老師、志工可說故事，還能讓學生上台演出；五年級學生蕭仁翔說，共讀站增添許多新書，最想躲在小書屋中享受閱讀的樂趣，「犀牛、河馬、長頸鹿和貓頭鷹會陪我讀書」。

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