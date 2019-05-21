財經網美問「離岸風電」科系怎選？ 經濟部長開示

2019-05-21 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕財經網美胡采蘋與經濟部長沈榮津對談「離岸風電」，今日在經濟部臉書上發布的影片中提問，離岸風電將為彰化帶動2萬個就業機會，若有意進入相關產業，該選擇什麼科系？沈榮津指出，應以機械、電機為主，若就讀高職，「電銲很重要」。

沈榮津表示，由於台灣擁有產業基礎、基礎設施、法規完備以及「5.7GW練兵的商機」等利多，因此外國廠商「第一個是以台灣為首選」，希望能在台灣打造生產基地。

沈榮津指出，目前政府正在推動「離岸風電國產化」，希望利用此次引進外商技術與資金的同時，有系統的帶動產業升級，「建立一塊台灣新的產業」。沈榮津表示，現階段透過國內市場練實力，未來「台灣練完兵後，又可以跟這些國際大廠走向亞太市場。」

沈榮津指出，台灣的離岸風電的製造產業約有6000億的產值，而彰化又有20年、6000億的運轉維護商機，將帶動2萬個就業機會。胡采蘋表示，她聽到彰化找工程師開出薪水8萬元、年薪14個月。

沈榮津表示，未來在彰化就讀科技大學的學子，不用離鄉背井，就可以在地找到高薪的就業機會，還能就近照顧家裡的老人。

對此，胡采蘋詢問，倘若有意進入離岸風電的相關產業，該怎麼選擇科系？沈榮津指出，應以機械、電機為主，若就讀高職，「電銲很重要」。

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