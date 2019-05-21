翻轉聽障人生 北興國中劉倖孜獲總統教育獎

2019-05-21 22:19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「這一路走來，感謝有媽媽陪我！」嘉義市北興國中三年級學生劉倖孜，5歲讀幼兒園時發現有聽力問題，媽媽李雪如陪著她進行語言與聽能訓練，確定罹患重度聽障，即幫她裝了人工電子耳，讓她學習狀況趕上同齡孩子，劉倖孜不因聽障阻礙好學，喜愛小提琴，而且書法、朗讀比賽皆拿過「全國聽覺障礙國民國語文競賽」第一名，以毅力和努力認真學習，獲得2019年總統教育獎殊榮。

北興國中校長張金龍說，2019年總統教育獎獲獎名單公佈，嘉義市僅劉倖孜獲獎，展現不畏逆境，自信堅韌的生命力，師生與有榮焉；預定7月5日於總統府舉行頒獎典禮，由總統蔡英文接見獲獎學生，國中組每名獲獎學生獎金15萬元。

劉倖孜是家中獨生女，當年媽媽李雪如發現她有聽力問題時，積極求醫治療，為了讓她正常接受學習與教育，5歲幫她戴了人工電子耳，提昇語言學習溝通能力，學習力也跟上同齡孩子。

劉倖孜對學習各項才藝有興趣，憑藉後天努力，讓她嶄露頭角。小學開始學小提琴、小五學書法，在書法老師饒嘉博指導下，國一參加第19屆「全國聽覺障礙國民國語文競賽」書法組拿下全國第一名，更是北興國中管樂團成員，去年12月在語文老師陳雪卿指導下，參加第20屆「全國聽覺障礙國語文競賽」國中組朗讀比賽，獲得全國第一名。

劉倖孜靠著自己的努力，翻轉聽障人生，她說，一路走來感謝媽媽的陪伴支持與鼓勵，這次參加國中教育會考，希望如願考上理想學校嘉義女中。

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