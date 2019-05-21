不妙！難敵連日強降雨 南投農業傳災情

2019-05-21 19:59

〔記者佟振國／南投報導〕連日強降雨釀農業災情，南投縣的夏季蘿蔔，葉片因雨損傷，再過1個月就可收成的百香果也出現水傷落果及開花無法授粉情形，均會影響後續收成，而農田流失、埋沒首當其衝則是高經濟作物茭白筍，相關災損程度待天氣穩定後由公所、縣府進一步清查。

518及520兩波強降雨，導致南投縣山區道路柔腸寸斷，農作物也難敵雨彈轟炸陸續傳出災情，埔里鎮合成里大坪頂蔬果專業區是全台夏季蔬果重要產地，隨著降雨暫歇，農民趕緊下田關心農作物狀況。

李姓農民表示，剛種不久的蘿蔔，新苗被大雨打出地表，必須再靠人力重新覆土種回，而種1個月的作物，葉片因大雨造成破損，會影響光合作用及養分吸收，雨後得趕緊加強施肥與疫病防治，避免災情擴大。

至於全台栽種面積、產量最多的百香果，再過1個月就能成熟採收，目前也陸續開花，但豪雨攪局，導致接近成熟的果實水傷落果，開花無法授粉即掉落，最擔心雨後烈日曝曬，目前只能加強果園管理與疫病防治，至於損失程度，目前還難以估計。

埔里農會表示，除了蘿蔔、百香果，鎮內的香菇、木耳、玫瑰因雨泡水，甘蔗則因強風倒伏，至於溪水暴漲導致農田流失、埋沒，首當其衝則是高經濟作物茭白筍，也需要農政單位協助復建。

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