醫病》扁桃腺長出罕見大結石 掉進氣管險沒氣

2019-05-21 17:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名57歲何姓男子，近來出現喉嚨卡卡，口腔還出現異味，到院檢查醫生發現有一顆2公分大小異物，一度以為是腫瘤，沒想到檢查時，這顆異物卻掉進氣管，造成呼吸困難，所幸趕緊以哈姆立克急救法將異物催吐出來，才發現是罕見較大顆的扁桃腺結石，醫師提醒民眾要做好口腔清潔、多喝水，才能避免扁桃腺結石上身。

亞大醫院耳鼻喉部醫師邱建仁今天表示，這名患者到院時表示喉嚨常感到卡卡的，透過內視鏡檢查，發現扁桃腺有一顆球狀物，因實在太大，還以為是腫瘤，沒想到正要進一步確認時，卻掉進氣管阻塞呼吸，所幸及時催吐化險為夷，並確診是2公分大的「隕石級」扁桃腺結石。

邱建仁表示，扁桃腺是位於喉嚨後方兩側的腺體，表面猶如月球般凹凸不平，當退化或壞死的組織、細菌、黴菌等分泌物堆積在凹槽處，就容易堆積鈣化成為「結石」，有時會咳出白色或微黃色伴隨臭味的小顆粒，患者並會出現異物感、惡臭、吞嚥障礙等症狀。

邱建仁表示，一般的扁桃腺結石大小約如米粒，但這顆結石約2公分大，臨床上十分罕見，為避免類似狀況再度發生，提醒患者要注意口腔清潔，若扁桃腺經常發炎、化膿，透過藥物也無法緩解，並影響生活品質，則可以考慮透過手術摘除扁桃腺。

邱建仁指出，有些民眾嘗試自行用棉花棒「挖」出結石，卻常因未做好清潔工作、方式不正確，或者過度用力，導致出現感染、破皮等狀況，建議民眾若擔心有異狀，最好還是尋求專業耳鼻喉科醫師檢查處理。

邱建仁並提醒，民眾若要避免發生扁桃腺結石，平時應多補充水分，清除口腔內的細菌及異味，並做好口腔清潔，少食用刺激性食物，並戒掉抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣，才能有效改善症狀。

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