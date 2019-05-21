暴雨屢炸台 公民團體籲加速「無煤零碳」抗暖化、救台灣

2019-05-21 17:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來暴雨炸全台，帶來超大雨量甚至釀災，台中多個公民團體今籲中央與地方政府加速「無煤零碳」時程，抗暖化、救台灣，更促台中市政府應「先公後私」率先節能減碳。

號召發起台灣響應524全球氣候行動的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，台灣氣候變遷已是「送急診」狀態，從年初乾旱農損，到近日全台暴雨成災，氣候變遷對台灣的影響已是現在進行式，需要緊急處置。

葉光芃指出，台灣健康空氣行動聯盟不只關心空污減煤，也關注減碳抗暖化，已號召台灣各地響應524全球氣候行動，台中場將籲中央及地方提出5項訴求，包括宣布氣候緊急狀態、告知人民氣候變遷真相、訂定無煤零碳台中目標年、召開氣候市民會議及即刻採取有效行動等。

葉光芃更直指，台中市向來強調「先公後私、先大後小」原則，但台中市府與市議會大樓卻是高耗能建築，盼市府帶頭做好節能減碳示範，更訂定減碳目標。

主婦聯盟台中分會執委許心欣籲「別把氣候爛攤子留給孩子」，籲大眾24日一起響應「守住1.5℃牽手抗暖化護台灣」行動，包括排字、集會、舉牌快閃等，展現對政府減碳不力的不滿，並要求政府儘速拿出積極作為，莫讓氣候緊急狀態惡化，力守2030年地球升溫1.5℃的上限。

針對公民團體建言，台中市政府秘書處指出，在2014年即通過「台中市發展低碳城市自治條例」推動相關作為，其中市政大樓已採行多元化的節能措施，包括建置電力監控系統、設置太陽光電板、調整空調開啟時間等，全力做好節能減碳。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法