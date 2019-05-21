抽水站工程變「裂地術」？ 屋損補償金遭質疑「大小眼」

2019-05-21 17:25

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣林邊鄉的A幹線抽水站為提升排洪功能正改建當中，但施工過程造成鄰損，據估光林村有43戶民房遭到輕重不等的影響，但廠商日前承諾部分住戶的補償金額8萬元，昨天協調會上卻不肯鬆口全面比照，居民開始湧起「大小眼」的批評聲浪。

汛期已屆，屏東傳統易致災區的林邊正改建林邊溪北側的A幹線抽水站，為提升排水功能，縣政府發包改建，承包商預計今年9月完工，但包含打地樁等工程，除了噪音，震動更是實質傷及附近民居。

居民形容，這次的工程大家都知是為了提升排水，因此大家對噪音、震動都還算忍而耐，但實質房屋損傷卻是讓居民膽顫心驚，陳姓居民指出，由於靠太近「打樁打到像地震」，感覺家裡就像要快裂開一樣，各民居裂痕大增是所在多有，更有甚者竟已明顯傾斜。

另名劉姓居民的鐵皮平房更慘，地面都裂開，且落差是明顯可目視，裂縫最寬處增2公分，最深至少10公分，就是因為地面凹陷造成水管歪斜15度，令人膽顫心驚，他不諱言指出，「要是透天厝早塌了！」

「有的是新裂縫，也有的是舊縫一夕擴大，嚇死人！」另間受損的民宅主人指出，當然不會把所有裂縫的來由全怪施工，可是看到有的小細痕原本短短數公分，現在施工後直接變成貫穿整間屋子，就像是卡通、電玩裡的「裂地術」一般，怎麼可能不擔心。

不過，昨天進行協調，廠商與與會的13名住戶出現對補償金認知的落差，由於日前曾有6戶人家在縣議員及鄉長的帶領下獲得每戶因「施工造成不便」而補償8萬元的承諾，但昨天的協調會竟談不攏補償金，遭居民質疑「這種受損也要『先搶先贏』嗎？」、「根本大小眼」。

林邊鄉代陳春貴、光林村長劉益昌說，大家的目標就是希望儘速完工，但造成屋損理應賠償或修復，居民最擔心的就是拍拍屁股就走，至於「施工造成不便」這類的補償金，工程公司理應協調出一套可行的補償機制，結果看到陳情戶越來越多反而開始縮手甚至拒絕，也難怪協調會不歡而散。

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