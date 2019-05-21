苗縣三義雲火龍節 25日主活動掀高潮

2019-05-21 17:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉「雲火龍節」，今年邁入第13年，繼開光點睛科儀揭開序幕後，今天在苗栗縣政府廣場舉行記者會，為25日主活動及晚會熱身，三義地區有5家餐廳配合推出雲火龍餐滿足饕客味蕾，苗栗縣長徐耀昌與三義鄉長呂明忠邀請遊客體驗雲火龍特殊節慶，並暢遊三義慢城好山好水。

呂明忠指出，雲火龍是早年三義鄉親在農閒時期，用稻草、稻桿及稻草繩及竹片編製草龍，自娛娛人，也因龍身插滿祈福香枝，香火繚繞如雲，因而得名，後來經地方人士大力推廣，行政院客委會於2008年至2016年將三義雲火龍列為客庄12大節慶，這項三義客家地區的傳統民俗活動，今年已邁入第13年。

三義鄉公所今天安排幼兒園表演熱鬧喜氣的歡鼓慶豐年、龍獅呈祥，簡介5家餐飲業者配合推出的雲火龍餐，主要以當季的桃李入菜，包括桃李春風土雞、好李蛋捲、李奶奶等特色料理，讓人食指大動。隨後，由鄉長呂明忠等人主持隆重的敬天祈福、掛紅及授旗儀式，最後再以雲火龍的神龍獻技壓軸，博得滿堂彩。

呂明忠指出，25日主活動將展開「漫遊三義」，下午藝文表演、擲聖筊比賽登場，晚間的雲火龍之舞、神龍獻技、客語打嘴鼓，還有客家金曲女聲黃于娟等人接力演出的晚會，並有總值逾15萬元的摸彩助興，31日晚間的化龍返天儀式，會一併將來賓與民眾的祈願內容上達天聽。相關訊息可上（http://www.sanyi-dragon.com/http://www.sanyi-dragon.com/）

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