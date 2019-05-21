江永昌與張維倩爭取金門縣位於中和公有土地活化當停車場

2019-05-21 17:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕金門縣政府曾在新北市中和區購買多處土地興建眷村，但歷經時代變遷，部分眷村已人去樓空，立委江永昌和議員張維倩認為閒置房舍易形成環境髒亂，也恐有治安疑慮，兩人向金門縣政府爭取能將公有地活化運用，已獲得金門縣政府同意拆除舊房舍開闢公共停車場。

1962至1967年間，金門與對岸中國仍處於戰爭狀態，金門實施軍政一元化，當時的金門戰地政務委員會分別在當時的台北縣中和市購置「復興新村」、「太湖新莊」、「太武山莊」、「浯江新村」、「九如新村」等土地安置眷屬，後來只有只中的「復興新村」改建為「金門新村」，政府2014年將其他四個眷村住戶一並安置於此，其餘四個眷村人去樓空長期閒置未使用。

江永昌說，位於華新街口的「太湖新莊」尤其重要，因南勢角地區地狹人稠，交通壅塞，只有一條聯外道路，也缺乏停車空間，更缺乏公園綠地休憩，不宜再興建大型住宅，所以邀集金門縣及相關單位共同會勘，盼能拆除老舊建物，並將公有地活化，除部分眷村有古蹟議題外，「太武山莊」、「太湖山莊」、「浯江新村」佔地共約14560平方公尺（約4040坪），初步評估約可做365格汽車停車位，不只改善停車問題，也可為金門縣帶來租金收益，達到多贏。

江永昌說，感謝金門縣政府同意協助，願意活化土地，張維倩說，中和地區民眾抱怨中和區缺乏停車位已久，這次藉由金門縣政府公有地活化，盼為地方改善停車問題張維倩議員，有另外提到，請金門縣政府在財務可行的狀況下，她也希望部分空間規劃為機車停車格，而非全部都是汽車。

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