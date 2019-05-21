檢察官全脫了？ 初體驗就志在金牌！

2019-05-21 16:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署檢察官脫了？為了參加雲林縣划龍舟比賽，一個多月來雲林地檢署檢察官都在祕密基地集訓，由於大多數檢察官都是第一次划龍舟，但經過一番魔鬼訓練後，大伙兒信心十足志在金牌。

為了改變大家對檢察官的印象，雲林地檢署在主任檢察官顏郁山號召下，組成一支龍舟隊，參加6月1日在口湖宜梧滯洪池、由雲林縣政府主辦的龍舟賽，除了雲林地檢署總務科長鄭功耀、法警室副警長陳明堂、司機王俊傑，其餘17人包括顏郁山全是檢察官。

特別值得一提的是，雲林地檢署檢察官划龍舟之餘還不忘反毒宣導，堪稱相當敬業，即將在6月13日屆退的雲林地檢署法警室副警長陳明堂也參賽，聲稱此次龍舟賽是畢業前代表作。

雲林地檢署檢察官朱啟仁、沈郁智、李侃穎、廖志國全都是第一次划龍舟，人人信心十足，志在金牌，朱啟仁說，原本以為划龍舟只是手動，沒想到還有許多訣竅相當不容易，不只「鐵腿」也「鐵手」。

虎尾E時代游泳池提供場地作為檢察官集訓的祕密基地，特別還向北港建國國中借到大鼓和木槳，讓集訓效果更好。

擔任總教練的顏郁山說，因為以前參加過龍舟隊，到了雲林發現有此次活動，心想正可以重溫舊夢，一號召，3個小時內就組隊，希望改變大家對檢察官的印象，因為每個人都是能文能武，並歡迎大家當天到現場為所有划龍舟的選手加油打氣，共襄盛舉。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法