研發「食安健康冰淇淋」 4女孩勇摘全國創意賽第一

2019-05-21 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕很多人愛吃冰淇淋，但高熱量及含不少化學添加物，讓不少人望之卻步，台中市明德高中4名愛吃冰的高三女生，費時1年研發，成功利用蛋黃、木耳等天然食材取代化學添加物，更讓鮮奶油減半製成「食安健康冰淇淋」，不失口感又健康的創意點子，摘全國高中專業群科題及創意製作競賽餐飲群第1名。

明德高中餐飲科高三學生羅亞萱、周恩美、曾玫綾、陳昱妏等4人，均超愛吃冰淇淋，三不五時相揪吃冰，但冰淇淋的高熱量，讓小女生每每吃完就有罪惡感，想到時下民眾愈來愈重視吃健康、吃安心，決定挑戰研發健康且兼具食安概念的冰淇淋。

4人觀察冰淇淋除熱量高外化學添加物也多，包括為讓油和水結合不易分離會添加乳化劑，防止冰晶產生，以維持冰淇淋滑順的口感；另加安定劑增加成品堅韌性以防冰淇淋快速融化等，但化學添加物卻有造成免疫力下降，使皮膚敏感，甚至有致癌性等疑慮。

4人從天然食材中找替代物，查詢文獻找尋有相近功能的食材特性，先是找到蛋黃中的卵磷脂有能替代乳化劑的功能，改添加蛋黃的冰品結成的冰晶變細，口感比加乳化劑還好。

另學生查到可用天然植物膠質替代安定劑，從白木耳、山藥、秋葵及蓮藕粉4種天然食材熬煮植物膠質逐一實驗，一試再試發現用山藥會讓冰品多出「粉粉」的口感，秋葵及蓮藕粉的天然色素會影響賣相，白木耳最好用。

學生利用白木耳的天然膠質以替代鮮奶油25%、50%及75%比例，試作冰淇淋，結果發現以50%比例的成品，融化速度最慢，放常溫下40分鐘才會融化，甚至比一般冰淇淋還慢融化；學生並找200餘人進行問卷，添加50%比例製出的冰淇淋口感接受度最高。

學生研究挑戰全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽勇奪餐旅群全國第1名，4人說，1年來幾乎週週要做出20公升的冰品再試吃，愛吃冰的4人樂在其中，但1年來因天天吃冰，體重普遍增加2到5公斤，「第1名的代價」讓4人直呼是開心的代價。

4人更盼未來將台灣當季當地的新鮮水果融入其中，讓大眾可以吃到兼具食安健康又有在地味的冰淇淋。

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