腸病毒新增3例重症 又見出生5天就發病個案

2019-05-21 15:05

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週腸病毒門急診就診8549人次，較前一週增加19%，並新增3例重症，其中，目前僅新生男嬰尚在住院中，其餘2人已出院，且該名男嬰也是今年第2起出生5天就發病的個案。

根據疾管署資料，3名重症個案包含北部1歲男童、中部新生男嬰、南部6歲女童，發病日介於4月15日至5月1日。其中，年齡最小的新生男嬰，在出生5天後出現發燒、活動力不佳情形，經檢驗確認為伊科病毒11型感染併發重症，持續於醫院治療中。

北部1歲男童有發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等症狀，經檢驗確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案已出院，惟仍有下肢無力症狀，持續門診追蹤。

南部6歲女童則有發燒、出疹、嘴破、嘔吐、說話模糊不清及步態不穩等症狀，經檢驗確認為克沙奇A9型病毒感染併發重症，所幸經治療後恢復情形良好已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名重症的同住家人或同學均無病例，研判可能是在公共場所接觸而感染，或是遭無症狀者感染，提醒民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低腸病毒傳播的機會。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，近期社區腸病毒檢出型別仍以克沙奇A型為多，但腸病毒71型病毒活動增加，預計6月上、中旬可能進入流行期。

今年累計11例腸病毒重症，以感染腸病毒71型5例最多，其他分別感染腸病毒D68型2例，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法