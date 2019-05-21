預防重演八仙塵爆悲劇 新北落實大型群聚活動安管

2019-05-21 15:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八仙塵爆釀成15死484人輕重傷，新北市政府今年元旦起實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」，新北市政府落實安全管理，從市政府帶頭做起，未來市政府各機關或轄管場地辦理活動，將比照要點作業程序辦理，未來只要超過1000人參加、持續2小時以上的大型群聚活動，就必須依規定提出申請，同時活動前也需會勘、稽查，落實安全管理。

新北市政府今天上午10時在市立圖書館3樓演講廳舉辦說明會，邀請新北市政府一級機關、各區公所及曾於大台北辦理大型活動廠商代表共同參與，說明未來受理暨審查流程，以落實推動大型群聚活動安全管理機制，維護民眾活動安全。

新北市消防局說，依「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」規定，未來民間在新北市私人場地或非市府管轄之公有場地，舉辦1000人以上、持續2小時活動之大型群聚活動，主辦者均應依規定檢附申請表、方案說明、安全工作計畫等相關文件，向市府提出申請，將由執行機關會同相關權責機關實施書面審查及活動前會勘工作，並於取得許可或核准備查後才可以如期辦理；另在活動舉行前及期間，也應配合執行機關進行會勘及稽查，據以落實活動的安全管理工作。

新北市消防局長黃德清呼籲，自治條例正式上路後，在新北市經查發現不符合安全規定情形，執行機關將依自治條例規定要求停止活動或撤銷活動許可，並針對主辦者依違規事實進行最高10萬元的罰鍰處分；為讓參與新北市轄內辦理大型群聚活動的民眾安心、安全，新北市政府將以身作則，包含市政府各機關或轄管場地辦理的活動，都將比照要點作業程序辦理，要求各活動主辦者務必配合新北市規範大型群聚活動的相關規定，為活動安全盡最大責任心力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法