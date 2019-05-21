明新旅館系新添「廚藝創意」 實習烘焙坊揭幕

2019-05-21 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學旅館事業管理系自108學年起，更改系名為「旅館管理與廚藝創意系」，系上特別規劃「@house實習烘焙坊」今天揭幕，希望透過實體店面的運作，讓學生學習從生產到銷售的完整流程；因有學校掛保證，不少附近民眾慕名而來購買。

位於明新休閒運動中心1樓的「@house實習烘焙坊」開幕活動，今上午由董事長張紹鈞、校長林啟瑞等揭幕。旅館系系主任張博能表示，旅館系共計18個班，該系安排選修烘培課程的學生，試賣產品近7個月，校內老師是主要客源，也接單提供校內研討會餐點；因有學校掛保證，全程監督供應安心食品，不少校友和附近民眾也來購買。

烘培課程指導老師廖利凱表示，烘培坊重視健康食材，不會用到酥油或白油，都是採用進口的法國油。目前，學生已設計40種品項，輪流生產，最受歡迎的是香蒜麵包、以及裸麥製作的鄉村農夫麵包這兩種。

林啟瑞表示，108學年起，明新科大原旅館系將改系名為「旅館管理與廚藝創意系」，實習烘焙坊未來可提供更多對烘培廚藝有興趣的學生學習操作環境，校內師生教職員能夠購買到安全又健康的麵包，學生可以有實際製作以及開店經營管理的實習機會。也希望在全校師生、社區的支持下營運能上軌道，未來食材的採購也將朝採用在地特色食材，來發展出具新竹在地特色的產品。

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